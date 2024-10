Ilprimatonazionale.it - “Gli antifascisti vanno tutelati”: Rackete, Salis e quella pretesa di essere intoccabili

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott – Come confermato dalla presidente del parlamento europeo Roberta Metsola, i giudici ungheresi hanno chiesto la revoca dell’immunità parlamentare di Ilaria. In difesa di quest’ultima scendono in campi i “pesi grossi” dell’euro-sinistra, con la tedesca Carola– sì,Carola– che invoca l’antifascismo come sorta di lasciapassare per qualsiasi azione o come alibi peral di sopra della legge. La difesa di Carolain favore di IlariaNe I fratelli Karamazov lo scrittore russo Fedor Dostoevskij faceva dire a uno dei suoi personaggi: “Se Dio è morto tutto è permesso”. Frase conosciutissima e segnale inequivocabile del nichilismo europeo, ma oggi superata. Dalla perdita del sacro passiamo alla lotta politica, da Dostoevskij alla, che nella sua difesa dellasembra dire: “Se è antifascista tutto è permesso”.