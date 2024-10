Nerdpool.it - Game Ground 2024 è un successo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La quarta edizione diè stata un vero, un evento in crescita esponenziale che ha coinvolto ben 7mila appassionati di gaming, cultura pop e tecnologia, e ha esaltato l’identità artistica e professionale del video, coinvolgendo tutta la città e ponendola al centro del dibattito videoludico nazionale. Bolzano ha nuovamente dimostrato come il videogioco possa essere molto più di un semplice passatempo, evolvendosi nel tempo come strumento di riflessione critica e sperimentale. Grazie al sostegno dell’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di Bolzano e delle amministrazioni locali, il festival organizzato dall’associazione BeYoung (UPAD) ha offerto al suo fedelissimo pubblico in costante crescita un programma degno di nota e ricco di iniziative incentrate sulla valorizzazione del gaming come fenomeno culturale, sociale ed economico.