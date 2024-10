.com - Fantacalcio, 5 nomi (1 Mantra) per la 9a giornata di Serie A

(Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna laA e di conseguenza anche il. Ecco i consigliati, 1 per reparto + 1 nome spendibile per il. Portiere – Meret: Torna al suo posto in un pomeriggio potenzialmente soft, contro un Lecce cha fa enorme fatica a trovare la via del gol. Difensore – Bellanova: Buone prove in Champions ma ancora zero bonus in campionato, considerate le difficoltà del Verona può essere la sua partita. Centrocampista – Frattesi: Il minutaggio non è mai stato un problema con lui che, per tempi di inserimento e facilità nel trovare la via del gol, può essere la vera spina nel fianco della Juventus. Attaccante – Castellanos: Finora 3 gol, tutti in casa. Il Genoa vive un periodo nero, malgrado la rimonta col Bologna: pomeriggio di festa biancoceleste?, 5(1) per la 9adia24.