End Polio Now | il Rotary celebra la giornata mondiale della Polio

Firenze, 25 ottobre 2024 – È stato un incontro carico di emozioni e fortemente partecipato quello promosso ieri sera dal Rotary Club Scandicci, in collaborazione con i Rotary Club Mugello, Fiesole, Firenze Certosa, Firenze Sesto Michelangelo, Bisenzio Le Signe e Santa Croce sull'Arno – Comprensorio del Cuoio: al centro le celebrazioni per la giornata mondiale della Polio, con ospiti eccezionali come il professor Giuseppe Remuzzi, il dottor Stefano Luisi, il professor Giuseppe Indolfi e il dottor Antonio Cambi.

