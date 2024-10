Elezioni, il Comune: «Controllate la tessera elettorale in vista del voto» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si riunirà venerdì 25 ottobre alle 17, in seduta pubblica al 1° piano della sede comunale di via Beverora 57, la Commissione elettorale presieduta dall’assessore Simone Fornasari e composta dai consiglieri Margherita Lecce, Salvatore Scafuto e Gloria Zanardi, chiamata a procedere alla nomina Ilpiacenza.it - Elezioni, il Comune: «Controllate la tessera elettorale in vista del voto» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si riunirà venerdì 25 ottobre alle 17, in seduta pubblica al 1° piano della sede comunale di via Beverora 57, la Commissionepresieduta dall’assessore Simone Fornasari e composta dai consiglieri Margherita Lecce, Salvatore Scafuto e Gloria Zanardi, chiamata a procedere alla nomina

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni in Liguria : verso la chiusura della campagna elettorale con il sostegno dei leader nazionali - Le elezioni in Liguria si terranno domenica 27 e lunedì 28 ottobre e i cittadini dovranno votare per scegliere il prossimo Presidente della giunta regionale e i membri del Consiglio regionale. I candidati principali sono quelli schierati dalla ... (Ildifforme.it)

Scambio elettorale politico-mafioso : arrestato il sindaco di centrodestra di Poggiomarino e altre due persone. Per i pm - aveva dominato le elezioni grazie all’aiuto dei clan - Ci sarebbe lo zampino dei clan dietro all’elezione del sindaco di Poggiomarino, in provincia di Napoli, Maurizio Falanga. A sostenerlo è la Direzione distrettuale antimafia partenopea che contesta al primo cittadino, al vice sindaco dello stesso ... (Lanotiziagiornale.it)

Consiglio di Istituto : segnalazione e correzione errori fase preelettorale. Si possono annullare le elezioni? Vediamo quando è possibile : la scheda - La normativa in vigore (OM n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998). non prevede l'annullamento delle elezioni del ... (Orizzontescuola.it)

Elezioni regionali - candidati presidente a confronto : al cenacolo San Marco la sfida elettorale entra nel vivo - Entra nel vivo la campagna elettorale, in vista delle prossime consultazioni regionali. Giovedì 17 ottobre (ore 10,30) il cenacolo San Marco ospiterà il confronto tra i candidati alla presidenza dell’Umbria. In rigoroso ordine alfabetico: Roberto ... (Ternitoday.it)