Dopo l'«infame» a Formigli, spuntano i post di Corsini con slogan fascisti e sfottò al 25 aprile. Il Pd chiede le dimissioni del manager Rai

Non c'è solo quell'«infame» che Paolo Corsini, direttore dell'approfondimento della Rai, si è lasciato sfuggire ai microfoni di Piazzapulita rivolto al conduttore Corrado Formigli. E che gli è costato una convocazione dai vertici di viale Mazzini e l'irritazione dell'amministratore delegato Rossi. Mentre il Partito democratico, attraverso il suo europarlamentare e responsabile informazione nella segreteria nazionale Sandro Ruotolo, chiede le dimissioni del manager meloniano del servizio pubblico, escono dal passato di Corsini le sue simpatie fasciste, apertamente condivise e disseminate sui social network nel corso di anni. Nelle stesse ore dell'insulto a Formigli, esce anche il libro del docente universitario, linguista e sociologo Massimo Arcangeli: Quel braccio alzato. Storia del saluto romano.

