Donini ' i tre miliardi sulla sanità non ci sono'

"E' un film che abbiamo già visto l'anno scorso quando venne preannunciato in pompa magna un aumento del Fondo rispetto all'anno precedente di 3 miliardi di euro, quando in realtà fu di zero. Quest'anno ci risiamo". Così l'assessore alle sanità dell'Emilia-Romagna e coordinatore del settore salute della Conferenza delle Regioni Raffaele Donini. "La Fondazione Gimbe - dice - non fa altro che fare i conti che sono capaci di fare tutti e scopriamo che i 3 miliardi e mezzo preannunciati non ci sono. Questo governo alla sanità non tiene". "Il governo - prosegue - non tiene alla sanità, nonostante le reiterate richieste del ministro Schillaci che invece sa benissimo quali sono i gridi dall'arme delle regioni.

