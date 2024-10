Crolla l’utile di Mercedes-Benz a 17 miliardi nel terzo trimestre pesano concorrenza e Cina

Crolla l’utile di Mercedes-Benz a 1,7 miliardi nel terzo trimestre, pesano concorrenza e Cina (Di venerdì 25 ottobre 2024) Mercedes-Benz ha concluso il terzo trimestre con un significativo calo delle principali voci del conto economico. Il costruttore tedesco ha riportato un utile operativo in diminuzione del 48%, scendendo a 2,52 miliardi di euro, mentre i profitti sono calati del 53,8%, attestandosi a 1,72 miliardi di euro. Questo avviene nonostante i ricavi siano diminuiti solo del 6,7%, raggiungendo i 34,53 miliardi di euro. A pesare sui risultati consolidanti è stata, soprattutto, la divisione Mercedes-Benz Cars, penalizzata da “condizioni macroeconomiche più deboli e forte concorrenza, principalmente in Asia”, come spiega la casa automobilistica di Stoccarda. Quifinanza.it - Crolla l’utile di Mercedes-Benz a 1,7 miliardi nel terzo trimestre, pesano concorrenza e Cina Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)ha concluso ilcon un significativo calo delle principali voci del conto economico. Il costruttore tedesco ha riportato un utile operativo in diminuzione del 48%, scendendo a 2,52di euro, mentre i profitti sono calati del 53,8%, attestandosi a 1,72di euro. Questo avviene nonostante i ricavi siano diminuiti solo del 6,7%, raggiungendo i 34,53di euro. A pesare sui risultati consolidanti è stata, soprattutto, la divisioneCars, penalizzata da “condizioni macroeconomiche più deboli e forte, principalmente in Asia”, come spiega la casa automobilistica di Stoccarda.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Accise sul diesel in aumento da 0 - 61 - a 0 - 72 come benzina - 5 € in più a pieno per 3mld miliardi l'anno sugli automobilisti - VIDEO - Accise sul diesel in aumento: è la proposta contenuta nel Piano strutturale di bilancio presentato lo scorso 28 settembre e allo studio del Governo, il quale sta valutando un allineamento delle accise sul gasolio con quelle della benzina nella ... (Ilgiornaleditalia.it)

Giorgia Meloni cambia idea sulle accise. Il piano del governo per riallineare diesel e benzina fa infuriare Assotir : «Stangata da 3 miliardi» - Tre miliardi e cento milioni di euro. È questa la cifra che il governo prevede di incassare con la decisione di riallineare le accise sul diesel a quelle, più elevate, sulla benzina. L’intenzione dell’esecutivo è stata messa nero su bianco nel ... (Open.online)

Accise sul diesel in aumento da 0 - 61 - a 0 - 72 come benzina - 5 € in più a pieno per 3mld miliardi l'anno sugli automobilisti - VIDEO - Accise sul diesel in aumento: è la proposta contenuta nel Piano strutturale di bilancio presentato lo scorso 28 settembre e allo studio del Governo, il quale sta valutando un allineamento delle accise sul gasolio con quelle della benzina nella ... (Ilgiornaleditalia.it)