Chi è Luigi Belvedere, il narcos col mito di Pablo Escobar legato ai Casalesi, arrestato a Medellín (Di venerdì 25 ottobre 2024) arrestato in Colombia il latitante Luigi Belvedere: 32 anni, casertano, è considerato intermediario per il traffico di droga dalla Colombia ai clan dei Casalesi. Fanpage.it - Chi è Luigi Belvedere, il narcos col mito di Pablo Escobar legato ai Casalesi, arrestato a Medellín Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)in Colombia il latitante: 32 anni, casertano, è considerato intermediario per il traffico di droga dalla Colombia ai clan dei

