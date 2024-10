Champions League, Juventus-Stoccarda: tensione tra ex calciatore dell’Inter Hansi Mueller e i tifosi bianconeri (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il successo dello Stoccarda in casa della Juventus nella partita di Champions League giocata martedì scorso a Torino ha avuto una coda polemica che ha visto protagonisti un gruppo di ‘ambasciatori’ del club tedesco, tra cui l’ex Inter, Hansi Mueller, e alcuni tifosi bianconeri. In un video circolato online, si possono osservare Mueller, insieme ad altri ex dello Stoccarda come Guido Buchwald, Timo Hildebrand e Cacau, presenti in tribuna allo Juventus Stadium, mentre esultano vivacemente al gol-vittoria di El Bilal Touré e rivolgono gesti provocatori verso alcuni tifosi bianconeri. Una reazione, ha spiegato Mueller a Bild, dovuta ad una precedente provocazione da parte di un fan juventino. “Quando Millot ha sbagliato il rigore, un italiano ci ha deriso e ci ha fatto il dito medio. Lapresse.it - Champions League, Juventus-Stoccarda: tensione tra ex calciatore dell’Inter Hansi Mueller e i tifosi bianconeri Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il successo delloin casa dellanella partita digiocata martedì scorso a Torino ha avuto una coda polemica che ha visto protagonisti un gruppo di ‘ambasciatori’ del club tedesco, tra cui l’ex Inter,, e alcuni. In un video circolato online, si possono osservare, insieme ad altri ex dellocome Guido Buchwald, Timo Hildebrand e Cacau, presenti in tribuna alloStadium, mentre esultano vivacemente al gol-vittoria di El Bilal Touré e rivolgono gesti provocatori verso alcuni. Una reazione, ha spiegatoa Bild, dovuta ad una precedente provocazione da parte di un fan juventino. “Quando Millot ha sbagliato il rigore, un italiano ci ha deriso e ci ha fatto il dito medio.

