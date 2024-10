Panorama.it - Cellulare: pensiamolo come «droga» per ragazzini

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Siamo stati gli inconsapevoli pusher dei nostri figli. Per anni il regalo della Prima comunione era sempre e solo lo smartphone. Senza capire che davamo un’arma carica nelle mani delle creature. Finalmente, meglio tardi che mai, abbiamo realizzato che non era uno «strumento». «Le forbici sono uno strumento, ma nessun bambino va a letto con le forbici sotto il cuscino per svegliarsi e tagliare la carta», afferma con forza lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai. Nel luglio scorso il ministero dell’Istruzione ha deliberato con una circolare che nell’anno scolastico in corso i cellulari erano banditi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. E bisognava tornare al rimpianto diario cartaceo al posto del registro digitale, roba che mentre lo apri ti sei già perso, neanche fosse il labirinto di Cnosso. Poi è stato un crescendo rossiniano.