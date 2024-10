Castelforte / Al via la collaborazione con “Sviluppo Lavoro Italia” per ridurre i divari (Di venerdì 25 ottobre 2024) Castelforte – La sede municipale ha ospitato mercoledì scorso un importante incontro tra l’Amministrazione Comunale di Castelforte e una delegazione di Sviluppo Lavoro Italia, l’Agenzia del Ministero del Lavoro. L’incontro ha segnato l’inizio di una proficua collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti volti a ridurre i divari di genere, generazionali e territoriali sul territorio comunale. L'articolo Castelforte / Al via la collaborazione con “Sviluppo Lavoro Italia” per ridurre i divari Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Castelforte / Al via la collaborazione con “Sviluppo Lavoro Italia” per ridurre i divari Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 25 ottobre 2024)– La sede municipale ha ospitato mercoledì scorso un importante incontro tra l’Amministrazione Comunale die una delegazione di, l’Agenzia del Ministero del. L’incontro ha segnato l’inizio di una proficuafinalizzata alla realizzazione di progetti volti adi genere, generazionali e territoriali sul territorio comunale. L'articolo/ Al via lacon “” perTemporeale Quotidiano.

