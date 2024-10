Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, il Riesame: “Dassilva mente, la relazione con Manuela il movente del delitto”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Rimini, 25 ottobre 2024 – Quella di Louisè una “mentalità che non conosce limiti alle proprie possibilità di azione e che contempla come possibile la soppressione di una vita umana se questa ostacola un suo piano”. Rimini 16-07-2024 - OmicidioPaganelli arresto Louis Da Silva. © Manuel Migliorini / Adriapress. Lo scrive il giudice Mazzino Barbensi, presidente del collegio del tribunale deldi Bologna a cui la difesa di Louis, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, avevano presentato il ricorso contro l’ordinanza cautelare emessa dal gip, Vinicio Cantarini per l’omicidio diPaganelli.è in carcere dal 16 luglio ed è l’unico indagato dal sostituto procuratore Daniele Paci, per l’omicidio della 78enne avvenuto il 3 ottobre del 2023 nel garage del condominio di via Del Ciclamino.