Superguidatv.it - Carmen Di Pietro imita Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show 2024: l’esibizione | Video Rai

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Questa sera durante la sesta puntata di, programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno,Diha dovutore. La Disi è esibita rigorosamente dal vivo sulle note di una opera interpretata dallaDiRai Nella nuova puntata diDiha interpretato, cimentandosi in una sfida non facile che ha richiesto un mix dinto vocale, presenza scenica e soprattutto una buona dose di autoironia.di Diè stata un omaggio alla grande carriera della, ma è stata caratterizzata anche da momenti comici che hanno messo in luce la sua personalità brillante.