Iltempo.it - Campo zoppo e rebus Renzi. La discesa dei big fra i timori degli "OrlandElly"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Le ultime 24 ore, il rush finale. Poi domenica 27 e lunedì 28 saranno i liguri alle urne a decidere. E comincerà l'attesa snervante dellargo che in Liguria si gioca un pezzo importante del suo futuro. Se non proprio letteralmente l'osso del collo. Nel frattempo, per qualche ora oggi, tutta la politica nazionale si trasferisce a Genova. A partire dai leader del centrodestra (alle 16,30 all'Auditorium dei magazzini del cotone, al Porto Antico): Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi, e Stefano Bandecchi, per sostenere Marco Bucci. Un'ora dopo (alle 17,30 al Teatro Politeama), si ritrovano i big dellargo, che non si vedevano dalla manifestazione di luglio: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Enzo Maraio ed in video collegamento, per mantenere le distanze, Carlo Calenda, per incoraggiare Andrea Orlando.