Iodonna.it - Campagna elettorale, comizi, frecciatine agli avversari? No, grazie: la figlia prediletta di Donald preferisce faticare in palestra

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Non è solo un’evoluzione fisica, ma un cambiamento di vita quello che Ivanka Trump ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram. L’ex First Daughter li ha sorpresi mostrando il proprio percorso di fitness, che non solo ha rivoluzionato la sua forma fisica, ma l’ha resa una vera e propria appassionata del sollevamento pesi. Tra squat con bilanciere, stacchi da terra e sessioni di allenamento con attrezzi come il TRX, Ivanka sembra aver trovato il suo equilibrio perfetto. Il tutto, mentre suo padreTrump è impegnato in una vera e propria batta ininfuocati, a poco più di dieci giorni dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.