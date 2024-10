Calcio: a quasi 30 anni distanza, Dazn riporta in chiaro la serie A con Milan-Napoli gratuitamente (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ott. (Adnkronos) - La decima giornata del massimo campionato italiano sta per ‘riscrivere' la storia del Calcio: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match di serie A Enilive tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte sarà trasmesso per la prima volta gratuitamente in chiaro e in esclusiva su Dazn. Non accadeva dal 1996, quando l'ultimo incontro trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria. Una svolta storica per il grande Calcio resa possibile grazie a Dazn che riporta in chiaro la serie A Enilive per accendere ancora di più la passione calcistica. Liberoquotidiano.it - Calcio: a quasi 30 anni distanza, Dazn riporta in chiaro la serie A con Milan-Napoli gratuitamente Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)o, 25 ott. (Adnkronos) - La decima giornata del massimo campionato italiano sta per ‘riscrivere' la storia del: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match diA Enilive tra ildi Fonseca e ildi Conte sarà trasmesso per la prima voltaine in esclusiva su. Non accadeva dal 1996, quando l'ultimo incontro trasmesso infu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria. Una svolta storica per il granderesa possibile grazie acheinlaA Enilive per accendere ancora di più la passione calcistica.

