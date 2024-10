Attrezzature per una scuola di Prato grazie allo spettacolo dei ‘finanzieri attori’ (Di venerdì 25 ottobre 2024) Prato – I finanziari attori del comando provinciale di Prato consegnano il ricavato della loro attività di beneficenza. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)– I finanziari attori del comando provinciale diconsegnano il ricavato della loro attività di beneficenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meghan Markle ha comprato una nuova casa in Portogallo con il principe Harry - L’anno scorso il duca e la duchessa di Sussex hanno trascorso alcuni giorni di vacanza nella zona di Setúbal, dove anche la principessa Eugenia e suo marito hanno una casa (Vanityfair.it)

Lacco Ameno - “Cosa hai comprato di bello?”. “Maresciallo tanta droga”. Arrestato - Lacco Ameno. L’uomo aveva nel pacco appena ritirato e costato 5000 euro 150 grammi di eroina. Immessa sul mercato avrebbe fruttato 30mila euro Lacco Ameno, via Fundera. I carabinieri perlustrano la zona quando notano un uomo a bordo di un ... (Puntomagazine.it)

Ischia : “Cosa hai comprato di bello?”. “Maresciallo tanta droga”. 45enne finisce in manette - Nella giornata di ieri 14 ottobre a via Fundera a Lacco Ameno, comune in provincia di Ischia, i carabinieri stavano perlustrando la zona quando hanno notato il passaggio di un uomo di 45 anni a bordo di un Piaggio Porter con un pacco postale sul ... (Dayitalianews.com)

«Cosa hai comprato di bello? Maresciallo tanta droga» : Carabinieri arrestano 45enne - LACCO AMENO – Lacco Ameno, via Fundera. I carabinieri stanno perlustrando la zona quando notano un uomo a bordo di un Piaggio Porter. Si tratta di un 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Sul sedile lato passeggero c’è un pacco postale ... (Primacampania.it)