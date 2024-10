Appalti Pnrr e accoglienza: arrestato per corruzione sindaco di Ceccano (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gli Appalti per il Pnrr e per la gestione dell’accoglienza migranti nel mirino dei magistrati europei. Ci sarebbe un giro di corruzione, del valore di 5 milioni di euro, legato ai fondi del Piano di ripresa e resilienza alla base dell’operazione che ieri ha portato ad arresti, sequestri e interdittive nella cittadina di Ceccano, nel Appalti Pnrr e accoglienza: arrestato per corruzione sindaco di Ceccano L'Identità. Lidentita.it - Appalti Pnrr e accoglienza: arrestato per corruzione sindaco di Ceccano Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gliper ile per la gestione dell’migranti nel mirino dei magistrati europei. Ci sarebbe un giro di, del valore di 5 milioni di euro, legato ai fondi del Piano di ripresa e resilienza alla base dell’operazione che ieri ha portato ad arresti, sequestri e interdittive nella cittadina di, nelperdiL'Identità.

