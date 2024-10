Alessandro Giuli moglie e figli: con chi è sposato il ministro della Cultura? (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alessandro Giuli, il neo ministro della Cultura, ha una moglie e dei figli. Tutto sulla sua vita privata! Leggi anche: Il ministro SanGiuliano è laureato? Che laurea ha e a quale partito appartiene? Nato a Roma, il 27 settembre 1975, Alessandro Giuli ha 49 anni. Nominato ministro della Cultura il 6 settembre 2024 a seguito delle dimissioni di Gennaro SanGiuliano, ha ereditato la fede di destra alla famiglia paterna. Suo nonno, infatti, era simpatizzante del regime di Mussolini e sostenitore della Repubblica fascista di Salò. Ben presto, quindi, ha iniziato la sua formazione politica, iscrivendosi al Fronte della Gioventù. Donnapop.it - Alessandro Giuli moglie e figli: con chi è sposato il ministro della Cultura? Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), il neo, ha unae dei. Tutto sulla sua vita privata! Leggi anche: IlSanano è laureato? Che laurea ha e a quale partito appartiene? Nato a Roma, il 27 settembre 1975,ha 49 anni. Nominatoil 6 settembre 2024 a seguito delle dimissioni di Gennaro Sanano, ha ereditato la fede di destra alla famiglia paterna. Suo nonno, infatti, era simpatizzante del regime di Mussolini e sostenitoreRepubblica fascista di Salò. Ben presto, quindi, ha iniziato la sua formazione politica, iscrivendosi al FronteGioventù.

