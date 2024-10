Ilgiorno.it - Al via la mezza maratona. Raffica di strade chiuse

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Misura 21 chilometri e 97 metri il percorso della Laus Half Marathon 2024,che si svolgerà domenica mattina nel capoluogo, con partenza alle 9.30 in piazza Castello e arrivo in piazza della Vittoria. I partecipanti attraverseranno tutta la città. Oltre alla competizione sulla distanza più lunga ci saranno la “Laus 5 km“ e la “Laus 10 km“ allestita per dare la possibilità anche a chi non è tesserato per una società sportiva di vivere Lodi di corsa su percorsi da una lunghezza più accessibile. Per consentire lo svolgimento della manifestazione numerose, dai quartieri San Bernardo a San Grato, sarannodalla mattina alle 6 sino al termine dell’evento. Saranno interessati anche le zone dell’Albarola, del centro, la città bassa verso il tribunale e il Lungo Adda. Infine Torretta fino all’inizio di Montanaso.