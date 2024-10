Lanazione.it - Al via il campionato di Bocce

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Pisa, 25 ottobre 2024 - Al via la prossima settimana ildia squadre del Gioco Tradizionale dello Striscio, organizzato ormai da anni nella Provincia di Pisa dalla Federazione Italiana, in collaborazione con il Circolo Arci di Cenaia. Ben 10 le squadre al via, una in più rispetto all'ultima edizione dello scorso anno, a rappresentare le province di Pisa e di Livorno, con tre circoli coinvolti: oltre quello di Cenaia, si giocherà anche a Montecalvoli (Circolo La Perla) e a Stagno (Circolo La Pineta). Alle 9 squadre della scorsa stagione (Circolo La Pineta, Laghetto Pardossi, La Perla Vico, Pisa, La Perla Montecalvoli, Guasticce, Cenaia, Alimentari Bar Sport Cenaia e Bocciofila Cenaiese) torna nella squadra del Capannoli, già presente alcuni anni fa in questa competizione.