Agostinelli | Napoli Lobotka è una certezza Gilmour buon giocatore Conte non fa turnover esagerati

Ai microfoni di Radio Capri, durante il programma sportivo "Bordocampo", è intervenuto Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli. Queste le sue parole: "Non credo che Conte faccia un turnover esagerato. Un paio di giocatori sì. Non credo tantissimi: questo è quello che penso." Agostinelli: "Forse il turnover forzato è a centrocampo: non è presente Stanislav Lobotka, perno fondamentale di questa squadra, probabilmente partirà Gilmour dal primo minuto. Due pareri su entrambi?" "Lobotka è una certezza. Gilmour è un buon giocatore. Ma in Italia deve dimostrare qualcosa di buono. Sembra che le premesse ci siano. C'è, per me, una certa differenza tra i due, ancora. Perché Lobotka è una certezza, mentre Gilmour è ancora un punto interrogativo, anche se le premesse sono buone.

