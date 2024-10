Vienna, leader Camera di estrema destra (Di giovedì 24 ottobre 2024) 17.23 L'Austria ha il suo primo presidente di estrema destra del Parlamento: eletto Walter Rosenkranz, 62 anni, con 100voti su 162. Rosenkrantz è un esponente dell'Fpo, il Partito della Libertà austriaco che è stato il più votato alle elezioni di settembre (oltre 28%). La sua elezione ha indignato la comunità ebraica: è un uomo che "rende omaggio ai criminali nazisti". Tutti i partiti hanno rifiutato di collaborare con l'Fpo per formare il nuovo governo. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) 17.23 L'Austria ha il suo primo presidente didel Parlamento: eletto Walter Rosenkranz, 62 anni, con 100voti su 162. Rosenkrantz è un esponente dell'Fpo, il Partito della Libertà austriaco che è stato il più votato alle elezioni di settembre (oltre 28%). La sua elezione ha indignato la comunità ebraica: è un uomo che "rende omaggio ai criminali nazisti". Tutti i partiti hanno rifiutato di collaborare con l'Fpo per formare il nuovo governo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Austria - Parlamento elegge il suo primo presidente di estrema destra - Rosenkranz è stato il candidato del Partito della Libertà alle elezioni presidenziali del 2022, arrivando secondo dietro a Alexander Van der Bellen. I Verdi lo hanno criticato soprattutto perché membro della violenta confraternita ‘Libertas’. . Van der Bellen ha infatti affidato al Cancelliere in carica Karl Nehammer il compito di formare un governo di coalizione dopo lo stallo causato dal fatto che nessuna delle forze politiche austriache si è resa disponibile per governare con il Partito della Libertà. (Lapresse.it)

Parlamento austriaco elegge primo presidente di estrema destra - Rosenkranz, che è stato ampiamente criticato per essere membro di una confraternita studentesca di estrema destra nota per il suo stridente nazionalismo, è stato eletto a scrutinio segreto. Il leader dell'Fpoe Herbert Kickl ha elogiato Rosenkranz per la sua "lealtà alla democrazia, alla costituzione e allo stato di diritto". (Quotidiano.net)

Il Ppe vota con l’estrema destra e rende ingovernabile il Parlamento europeo - A forza di giocare con il fuoco dell’estrema destra, il Partito popolare europeo (Ppe) ha appiccato l’incendio al Parlamento europeo. Gli eurodeputati ieri non sono riusciti ad app... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)