' Uzeta e Galatea' | spettacolo di opera dei pupi stile catanese

Sabato 26 ottobre ore 20:30 e domenica 27 ottobre ore 11:00 e ore 18:00. "Uzeta E Galatea". spettacolo di opera dei pupi di stile catanese. Copione elaborato da Alessandro e Fiorenzo Napoli presso TEATRO DUSMET, ingresso via San Giovanni Bosco, 7 - Catania (Teatro dei Salesiani S. Filippo Neri di

“Van Gogh Café Opera Musical” - l’affascinante spettacolo sbarca al teatro Cilea - Dopo il successo della prima dello scorso anno al Teatro Rendano di Cosenza, tornerà a marzo 2025 in Calabria e per la prima volta in Sicilia “Van Gogh Café Opera Musical”, l’affascinante spettacolo scritto e diretto da Andrea Ortis, che trae ispirazione dalle opere e dalla vita del celebre... (Reggiotoday.it)

The Royal Opera mette in scena "Le nozze di Figaro" : la diretta dello spettacolo al cinema - Il regista David McVicar riporta in scena con la Royal Opera di Londra "Le nozze di Figaro", l’opera buffa di Mozart. La gloriosa produzione del 2006 verrà trasmessa in diretta al cinema Di Francesca, a Cefalù, il 10 settembre alle 19.30. Ying Fang farà il suo atteso debutto alla Royal Opera... (Palermotoday.it)