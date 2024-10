Una maglia, una storia … La Fiorentina riutilizzata nella stagione 1984-85 (Di giovedì 24 ottobre 2024) La maglia riutilizzata della Fiorentina 1984-85 Sesta tappa toscana e oggi andiamo nel capoluogo per presentare una delle tre maglie della Viola in mio possesso. Questa è l’ultima arrivata ed è veramente stupenda: si tratta di una maglia della Fiorentina indossata da Claudio Gentile nella stagione 1984-85. La prima in viola per l’ex colonna della Juventus di Trapattoni. La maglia non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di un modello prodotto dalla Ennerre per la precedente stagione 1983-84 ma utilizzato saltuariamente anche per la successiva stagione 1984-85. La maglia è un modello invernale a manica lunga ed è la versione con il giglio ricamato. Presenta il colletto di colore rosso con la base a costine e allo stesso modo i polsini della maglia sono rossi ed a costine. Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … La Fiorentina riutilizzata nella stagione 1984-85 Leggi tutta la notizia su Glieroidelcalcio.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladella-85 Sesta tappa toscana e oggi andiamo nel capoluogo per presentare una delle tre maglie della Viola in mio possesso. Questa è l’ultima arrivata ed è veramente stupenda: si tratta di unadellaindossata da Claudio Gentile-85. La prima in viola per l’ex colonna della Juventus di Trapattoni. Lanon ha bisogno di presentazioni. Si tratta di un modello prodotto dalla Ennerre per la precedente1983-84 ma utilizzato saltuariamente anche per la successiva-85. Laè un modello invernale a manica lunga ed è la versione con il giglio ricamato. Presenta il colletto di colore rosso con la base a costine e allo stesso modo i polsini dellasono rossi ed a costine.

