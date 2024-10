Un gioiello naturale alle porte di Roma il lago che devi assolutamente visitare

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) A soli 20 chilometri a nord dasi trova un piccolodove rifugiarsi in mezzo alla natura: stiamo parlando deldi Martignano! Circondato dverdi colline del Parcoregionale di Bracciano, questodi origine vulcanica è il luogo perfetto per chi cerca una pausa rigenerante nella natura, lontano dal caos cittadino. Un’oasi incontaminata, protetta non solo dregole del parco, ma anche dalla riduzione del traffico veicolare, che un tempo contribuiva all’inquinamento acustico e ambientale. Oggi, per salvaguardare la delicatezza di questo paradiso, è stato istituito un sistema di accesso regolamentato: i visitatori devono parcheggiare in un’area dedicata a v, da cui partono delle navette che coprono l’ultimo chilometro di strada sterrata e in salita, conducendo verso il