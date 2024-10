Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 24-10-2024 ore 13:10

(Di giovedì 24 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non la meloni dopo il boccia Gate costano che si dimette dopo appena dieci giorni da capo di gabinetto del ministero della cultura Nordio valutare il mio dispettose in Cassazione per il caso patanello il sostituto procuratore che ha definito pericolosa per I magistrati la meloni la premier difende Intanto il modello Albania sui migranti oggi riceve la Presidente del Parlamento Europeo Mezzola la manovra in Parlamento con le annunciate misure per ridurre le tasse lavoratori e aiutare le famiglie aumentano i Promessi sacrifici a carico di banche Assicurazioni ci sono i tagli e ministeri al tetto agli stipendi dei manager scontri sulla sanità le risorse deludono i medici che proclamano lo sciopero per il 20 novembre fretta sulle detrazioni per chi ha un reddito oltre €75000 non dipendente Ur ...