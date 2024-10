Ucraina: Scholz, al momento non serve nuova decisione su Kiev in Nato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Francoforte (Germania), 24 ott. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, non vede attualmente la necessità di prendere una decisione sull’invito all’Ucraina nella Nato, così come sollecitato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Abbiamo preso una decisione a Washington e a Vilnius e abbiamo descritto la prospettiva. Ma credo che al momento non sia necessaria una nuova decisione oltre questa decisione”, ha spiegato Scholz intervistato dalla Zdf. È importante rendersi conto che “un paese che è in guerra non può diventare membro della Nato”, ha detto ancora il cancelliere. “Tutti lo sanno, non c’è alcun disaccordo su questo. E un invito alla Nato è di solito legato all’adesione abbastanza rapidamente”, ha spiegato Scholz, sottolineando che si tratta di un processo che non è al momento all’ordine del giorno. Lapresse.it - Ucraina: Scholz, al momento non serve nuova decisione su Kiev in Nato Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Francoforte (Germania), 24 ott. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco, Olaf, non vede attualmente la necessità di prendere unasull’invito all’nella, così come sollecitato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Abbiamo preso unaa Washington e a Vilnius e abbiamo descritto la prospettiva. Ma credo che alnon sia necessaria unaoltre questa”, ha spiegatointervistato dalla Zdf. È importante rendersi conto che “un paese che è in guerra non può diventare membro della”, ha detto ancora il cancelliere. “Tutti lo sanno, non c’è alcun disaccordo su questo. E un invito allaè di solito legato all’adesione abbastanza rapidamente”, ha spiegato, sottolineando che si tratta di un processo che non è alall’ordine del giorno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non c'è domanda, sospesa la costruzione della fabbrica di chip per auto elettriche - L'impianto avrebbe dovuto sorgere in Germania, ma l'azienda statunitense che lo stava progettando a cambiato idea a causa delle condizioni di mercato ... (europa.today.it)

Meloni meglio di Macron e Scholz? Ecco perché per l’Economist - Nuovo endorsement per Giorgia Meloni da parte della stampa estera, che mette l’accento sul gradimento verso il premier che ha appena tagliato il traguardo dei due anni a Palazzo Chigi. L’Economist, Le ... (formiche.net)

Meloni, The Economist la loda: "Machiavelli sarebbe orgoglioso di lei" - Per tenere traccia dei successi inanellati in questi due anni di governo Meloni, The Economist chiama in causa il teorico che più ha ... (iltempo.it)

Le cose turche di Erdogan viste dalla Germania - Con il suo arrivo a Kazan per la seconda giornata del vertice dei Brics, su invito di Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan intensifica il proprio rapporto con quei Paesi che sfidano l'Occidente non so ... (startmag.it)

Scholz contro l'Ue sugli immigrati - Il cancelliere dà la colpa a Bruxelles per il suo pacchetto sicurezza annacquato: il Senato non ha approvato la parte di legge che conferisce alle autorità di sicurezza maggiori poteri nella lotta con ... (ilfoglio.it)