Totti e Noemi Bocchi cos’è successo dopo le voci sul presunto tradimento

Social. Totti e Noemi Bocchi, cos'è successo dopo le voci sul tradimento – Marialuisa Jacobelli avrebbe rivelato di aver avuto un flirt con Francesco Totti, e la reazione del famoso ex calciatore è stata immediata. La notizia del presunto tradimento ai danni di Noemi Bocchi ha generato un'ondata di commenti infuocati sulla pagina Instagram dell'ex Pupone. Tra le varie reazioni si legge: "Ah Totti ma se sei un traditore serialestai da solo invece che prendere in giro chi ti sta insieme che poi ti sgamano sempre non sei nemmeno tanto furbo!!". E non sono mancate sicuramente altre osservazioni critiche.

