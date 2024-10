Taglio organici docenti e ATA, l’opposizione attacca. Il Ministero chiarisce: “Misura transitoria. Dotazione complessiva non sarà intaccata” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Taglio organici docenti e ATA dal prossimo anno scolastico: il comma 7 dell'articolo 110 della bozza della legge di Bilancio 2025 ha messo in allarme personale e opposizione. Ma il Ministero dell'istruzione e del merito, con una nota pubblicata nella serata del 23 ottobre, ha fatto chiarezza. L'articolo Taglio organici docenti e ATA, l’opposizione attacca. Il Ministero chiarisce: “Misura transitoria. Dotazione complessiva non sarà intaccata” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)e ATA dal prossimo anno scolastico: il comma 7 dell'articolo 110 della bozza della legge di Bilancio 2025 ha messo in allarme personale e opposizione. Ma ildell'istruzione e del merito, con una nota pubblicata nella serata del 23 ottobre, ha fatto chiarezza. L'articoloe ATA,. Il: “non” .

