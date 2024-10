STEFANO DE MARTINO RE DI RAI1: DOPO GLI SPECIALI DI AFFARI TUOI ARRIVANO STEP E SANREMO? (Di giovedì 24 ottobre 2024) STEFANO De MARTINO piace a tutti: ai vertici Rai, ai pubblicitari (le vincite di AFFARI TUOI sono una frazione di quanto fa incassare) e soprattutto al pubblico. I progetti per lui si moltiplicano. Ogni sera quasi 6 milioni di italiani si fiondano su RAI1 per seguire AFFARI TUOI, il programma più seguito della tv e secondo di importanza economica DOPO il Festival di SANREMO. Un vero fenomeno che stupisce anche i più ottimisti esperti di Rai Pubblicità che avevano previsto un periodo di assestamento nel passaggio da Amadeus a STEFANO. E invece no. AFFARI TUOI ha già superato la media ascolti della scorsa stagione. Domenica 22 dicembre arriverà lo speciale Telethon in prima serata e lunedì 6 gennaio quello della Lotteria Italia. Non è finita qui. La nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile, per ora appoggiata su Rai2, secondo Oggi De MARTINO vorrebbe fortemente portarla su RAI1. Bubinoblog - STEFANO DE MARTINO RE DI RAI1: DOPO GLI SPECIALI DI AFFARI TUOI ARRIVANO STEP E SANREMO? Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di giovedì 24 ottobre 2024)Depiace a tutti: ai vertici Rai, ai pubblicitari (le vincite disono una frazione di quanto fa incassare) e soprattutto al pubblico. I progetti per lui si moltiplicano. Ogni sera quasi 6 milioni di italiani si fiondano super seguire, il programma più seguito della tv e secondo di importanza economicail Festival di. Un vero fenomeno che stupisce anche i più ottimisti esperti di Rai Pubblicità che avevano previsto un periodo di assestamento nel passaggio da Amadeus a. E invece no.ha già superato la media ascolti della scorsa stagione. Domenica 22 dicembre arriverà lo speciale Telethon in prima serata e lunedì 6 gennaio quello della Lotteria Italia. Non è finita qui. La nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile, per ora appoggiata su Rai2, secondo Oggi Devorrebbe fortemente portarla su

Stefano De Martino commosso ad Affari Tuoi : il sogno di Alessia e Francesco - Perché nel loro pacco hanno trovato ben 75mila euro: “Un ottimo punto di partenza per costruire il nostro nido”, ha detto Alessia tra le lacrime.  Il conduttore del game show, Stefano De Martino, si è emozionato per la vittoria di Alessia ed è andato subito ad abbracciare lei e il fidanzato Francesco, congratulandosi per il montepremi. (Dailyshowmagazine.com)

Affari Tuoi - De Martino commosso per Alessia e Francesco : cosa gli dice abbracciandoli - . . Emozioni senza fine ad Affari Tuoi. Nella puntata di ieri sera, martedì 22 ottobre, Stefano De Martino ha aiutato i due concorrenti siciliani, Alessia e Francesco, a realizzare il loro sogno. A giocare la partita è stata lei, con il pacco numero 3, affiancata dal compagno.  Alessia e Francesco. (Today.it)

Affari Tuoi in prima serata - De Martino e concorrenti Vip : anticipazioni - È proprio questo equilibrio tra il gioco dei pacchi e i momenti leggeri, come i suoi intermezzi di danza, che ha conquistato gli spettatori dell'access prime time di Rai1. La Rai ha deciso di premiare Stefano De Martino e Affari Tuoi in prima serata con una puntata speciale. Questo successo è ancora più significativo se si considera che Affari Tuoi è riuscito a raddoppiare e superare il diretto competitor Striscia la Notizia in onda su Canale 5. (Tvpertutti.it)