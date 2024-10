Slot assaporando la vittoria del Lipsia mentre il Liverpool continua a essere in ottima forma (Di giovedì 24 ottobre 2024) 2024-10-23 23:59:40 Il web non parla d’altro: Arne Slot è stato felice di vedere il suo Liverpool superare l’RB Lipsia in Champions League mercoledì sera. I Reds continuano il loro inizio perfetto in Europa, battendo i tedeschi 1-0 fuori casa. Darwin Nunez ha segnato il gol, intercettando il tiro di Mohammed Salah nel primo tempo. E avendo già battuto Milan e Bologna, porta il club del Merseyside a punteggio pieno insieme ai rivali della Premier League, l’Aston Villa. Slot ha elogiato i suoi giocatori e ha ammesso che la vittoria era la cosa più importante. Parlando alla stampa ha detto: “Prima di tutto siamo davvero contenti per la vittoria. Caoimhin Kelleher si fa avanti Darwin Nunez gli regala il gol che aveva chiesto Mantenere un foglio pulito Arne Slot reagisce ad un’altra vittoria per il Liverpool @julesbreach @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) 2024-10-23 23:59:40 Il web non parla d’altro: Arneè stato felice di vedere il suosuperare l’RBin Champions League mercoledì sera. I Redsno il loro inizio perfetto in Europa, battendo i tedeschi 1-0 fuori casa. Darwin Nunez ha segnato il gol, intercettando il tiro di Mohammed Salah nel primo tempo. E avendo già battuto Milan e Bologna, porta il club del Merseyside a punteggio pieno insieme ai rivali della Premier League, l’Aston Villa.ha elogiato i suoi giocatori e ha ammesso che laera la cosa più importante. Parlando alla stampa ha detto: “Prima di tutto siamo davvero contenti per la. Caoimhin Kelleher si fa avanti Darwin Nunez gli regala il gol che aveva chiesto Mantenere un foglio pulito Arnereagisce ad un’altraper il@julesbreach @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.

Lipsia-Liverpool 0-1 - Slot : “Partita controllata per 70 minuti - contenti della vittoria” - ” Proprio riguardo al portiere Slot spende parole importanti per Kelleher, che oggi ha sostituito alla grande l’infortunato Alisson: “Siamo fortunati, ma ogni grande squadra deve avere due ottimi giocatori per ogni ruolo. “Sapevamo che sarebbe stata una trasferta difficile, siamo contenti di aver portato a casa la vittoria – ha spiegato Slot – Sono contento perchè abbiamo controllato gran parte della partita, a eccezione degli ultimi 15-20 minuti in cui abbiamo rischiato troppo chiamando il nostro portiere e i nostri difensori a interventi importanti che non sarebbero dovuti essere necessari. (Sportface.it)

