Serie "D» - Turno infrasettimanale. Ghiviborgo travolge il Seravezza nel derby

Seravezza 0 Ghiviborgo 3

Seravezza (5-3-2): Lagomarsini; Salerno (1' st Coly), Paolieri (22' st Sessa), Sanzone (37' st Casani), Bedini, Bartolini; Greco, Menghi (19' st Bellini), Lepri (10' st Accorsini); Benedetti, Stabile. All. Lucio Brando.

Ghiviborgo (3-2-4-1): Gambassi; Conti, Lopez Petruzzi, Russo; Simonetta, Barbera (34' st Fischer); Giannini (43' st Nardo), Nottoli, Noccioli (16' st Signorini), Vari (25' st Lika); Gori (22' st Bifini). All. Tommaso Bellazzini.

Arbitro: Benestante di Aprilia.

Reti: 27' pt Barbera, 40' Noccioli; 4' st Nottoli.

Note: espulsi (rosso diretto) Coly (S) all'8' st e Stabile (S) al 33' st; ammoniti Greco, Bartolini e Accorsini (S), Barbera, Lopez Petruzzi, Russo e Signorini (G); angoli 2-1; recupero 2' pt e 5' st.

Seravezza – Troppo brutto per essere vero questo Seravezza e troppo bello questo Ghiviborgo.

