Sequestrata autofficina a Pulsano

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato, nell’ambito dei controlli periodici finalizzati a contrastare il fenomeno dello smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e monitorare le attività di autoriparazioni sprovviste delle necessarie autorizzazioni previste per legge, hanno individuato un locale, ubicato nel Comune di, adibito come centro di raccolta illegale di rifiuti pericolosi. In particolare, la Sezione Polizia Stradale, congiuntamente al Commissariato Borgo, hanno rilevato diverse violazioni di carattere penale in materia di gestione di rifiuti pericolosi, tanto che il titolare dell’attività commerciale, conseguentemente, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente, mentre i locali adibiti ad officina meccanica sono stati posti sotto sequestro.