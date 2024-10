Sport.quotidiano.net - San Gallo-Fiorentina 2-4, la Viola vola con Ikoné e vince in Conference

(Di giovedì 24 ottobre 2024) San, 24 ottobre 2024 - Trasferta non semplice per lache riesce a espugnare San2-4 . Nel primo tempo gli uomini di Palladino faticano tanto: nei primi minuti anche grazie alla pressione organizzata del San, poi manca la precisione nell'ultimo passaggio. Succede tutto in poco più di un minuto: al 22' rete annullata a Kouamé, si va dall'altra parte e Martinez Quarta commette un erroraccio che apre, di fatto, all'1-0 di Mambimbi. La seconda frazione si apre con la Fiornetina che ribalta la partita in quattro minuti con le reti di Quarta e, con il Sanche accusa il contraccolpo psicologico. Nel momento più complicato della partita, i padroni di casa trovano un gol fortunoso quanto bello con Gortler al 62'. La festa dei padroni di casa dura solo sette minuti perché ci pensaa riportare avanti la