Salis: “Mi auguro che l’Europarlamento rifiuti la revoca della mia immunità” (Di giovedì 24 ottobre 2024) BRUXELLES – “Davvero in Ungheria è normale affermare che una persona è un criminale, un delinquente, che ha commesso un reato, prima che il giudice abbia emesso una sentenza? Davvero è normale che a fare queste affermazioni siano alti esponenti del governo, in barba alla separazione dei poteri?”. E’ la domanda che Ilaria Salis ha posto al premier ungherese Viktor Orban e al suo portavoce Zoltan Kovac, durante la sua conferenza stampa, a Strasburgo, convocata non appena si è saputo della richiesta da parte del governo di Budapest di revocare l’immunità parlamentare dell’eurodeputata italiana della Sinistra. Lopinionista.it - Salis: “Mi auguro che l’Europarlamento rifiuti la revoca della mia immunità” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) BRUXELLES – “Davvero in Ungheria è normale affermare che una persona è un criminale, un delinquente, che ha commesso un reato, prima che il giudice abbia emesso una sentenza? Davvero è normale che a fare queste affermazioni siano alti esponenti del governo, in barba alla separazione dei poteri?”. E’ la domanda che Ilariaha posto al premier ungherese Viktor Orban e al suo portavoce Zoltan Kovac, durante la sua conferenza stampa, a Strasburgo, convocata non appena si è saputorichiesta da parte del governo di Budapest dire l’parlamentare dell’eurodeputata italianaSinistra.

