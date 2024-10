Processo Regeni, ascoltati i vertici dei servizi. L’ex direttore dell’Aise: “Muro di gomma dall’Egitto. Giulio non era un agente” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Non conoscevamo Giulio Regeni, non era un agente del servizio Italiano, non lo conoscevamo e non risultano elementi di conoscenza diretta o indiretta con lui. Chiesi ai servizi inglesi se fosse una loro fonte: mi è stato detto di no. Credo che la risposta negativa fosse reale“. A spiegarlo Alberto Manenti, ex direttore dell’Aise, nel corso della sua deposizione davanti ai giudici della Corte d’Assise di Roma, al procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi e all’aggiunto Sergio Colaiocco, nel Processo per il rapimento, le torture e l’omicidio del ricercatore friulano, scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo, e il cui corpo fu ritrovato senza vita il 3 febbraio. Ilfattoquotidiano.it - Processo Regeni, ascoltati i vertici dei servizi. L’ex direttore dell’Aise: “Muro di gomma dall’Egitto. Giulio non era un agente” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Non conoscevamo, non era undelo Italiano, non lo conoscevamo e non risultano elementi di conoscenza diretta o indiretta con lui. Chiesi aiinglesi se fosse una loro fonte: mi è stato detto di no. Credo che la risposta negativa fosse reale“. A spiegarlo Alberto Manenti, ex, nel corso della sua deposizione davanti ai giudici della Corte d’Assise di Roma, al procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi e all’aggiunto Sergio Colaiocco, nelper il rapimento, le torture e l’omicidio del ricercatore friulano, scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo, e il cui corpo fu ritrovato senza vita il 3 febbraio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex direttore Aise: servizi Cairo conoscevano già causa morte Regeni - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ... (video.sky.it)

Ranucci: “C’è un altro caso Giuli, caso Spano piccola parte” - "La vicenda Spano è una piccola parte di quello che racconteremo domenica a Report. C'è un altro caso che riguarda il ministro Giuli". Così a 'Un Giorno da ... (lapresse.it)

Caso Regeni: ascoltato l'ex capo dell'Aise, il fermo di Giulio non era ufficiale - Giulio Regeni "era oggetto di fermo non ufficiale da parte di organi sicurezza egiziani". Lo ha detto l'ex direttore dell'Agenzia ... (agenzianova.com)

Regeni, ex direttore Aise: "Non era agente dei servizi, da Egitto muro di gomma" - Dall’audizione è emerso inoltre che il capo dei servizi segreti egiziani, il Gis, già il 3 febbraio del 2016 comunicò al suo omologo in Italia sulle ferite riscontrate alla “base del cranio” di Regeni ... (adnkronos.com)

Caso Regeni, l'ex direttore dell'Aise: "Giulio non era un agente dei Servizi Segreti" - Lo ha detto l'ex direttore dell'Aise, Alberto Manenti, durante la sua deposizione di fronte ai giudici della Corte d’Assise di Roma, al procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, e al procuratore ... (primapaginanews.it)