Premio europeo per l'insegnamento innovativo EITA: 4 le scuole italiane vincitrici (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Commissione europea ha annunciato gli istituti scolastici vincitori dell'edizione 2024 del Premio europeo per l'insegnamento innovativo EITA- European Innovative Teaching Award. Il riconoscimento celebra i risultati raggiunti da docenti e scuole che utilizzano pratiche di insegnamento e apprendimento innovative in partnership europee o progetti di mobilità.

Quattro progetti italiani tra i vincitori del premio europeo per l’insegnamento innovativo 2024 - I progetti vincitori sono stati selezionati tra oltre 96 progetti Erasmus+ in più di 30 paesi, all'interno e al di fuori dell'Unione Europea. L'Italia si distingue nuovamente per la sua eccellenza nell'insegnamento innovativo, con quattro progetti italiani che hanno vinto il premio europeo EITA (European Innovation Teaching Award) 2024. (Orizzontescuola.it)