Premio Caputo il cibo napoletano intepretato dai giovani artisti | ecco i vincitori Inaugurata la mostra

(Di giovedì 24 ottobre 2024) di Marco Milano: Arte e Impresa si incontrano per valorizzare il talento delle nuove generazioni. Alla Fondazione Banco di Napoli nel suggestivo itinerario di via dei Tribunali, ancora piacevolmente invaso da turisti e viaggiatori alla scoperta delle bellezze della cittadina partenopea, “Mulino” ha voluto celebrare il suo centenario con unad’arte contemporanea. Una giornata viva e vivace, dove l’energia dell’impresa si mescolava a quella delle nuove generazioni, infatti, l’evento è stato anche l’occasione per Mulinodi premiare gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, “promuovendo il dialogo tra creativitĂca e responsabilitĂ sociale d’impresa”.