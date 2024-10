Ilrestodelcarlino.it - Ponte di Succiso: tempi lunghi per i lavori

(Di giovedì 24 ottobre 2024) A rischio la strada comunale di collegamento della frazione diin comune di Ventasso: rinviati idelsu Rio Piagna dove da circa due anni i mezzi viaggiano a senso unico alternato (foto) per pericolo di cedimenti strutturali. "Il 20 giugno scorso il sindaco dichiarava in un’intervista al Carlino che idi messa in sicurezza dellungo la strada comunale di, erano partiti – dice Emiliano Pedrini, capogruppo della minoranza consiliare ‘Vivere Ventasso’ –. A distanza di oltre 4 mesi, non solo non sono partiti ma secondo me non partiranno a breve. La situazione dell’intera strada comunale, già segnalata dal sottoscritto senza nemmeno avere una risposta, è in condizioni a dir poco vergognose".