Pina Picierno: "La rete italiana degli informatori di Mosca va fermata" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quando si vuole mettere a tacere un giornalista, c'è sempre una macchina della propaganda che punta a delegittimarlo, sul piano sia professionale che umano. È successo a Daphne Caruana Galizia, la reporter uccisa a Malta il 16 ottobre del 2017 da un ordigno piazzato sotto la sua auto. “Una donna Today.it - Pina Picierno: "La rete italiana degli informatori di Mosca va fermata" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quando si vuole mettere a tacere un giornalista, c'è sempre una macchina della propaganda che punta a delegittimarlo, sul piano sia professionale che umano. È successo a Daphne Caruana Galizia, la reporter uccisa a Malta il 16 ottobre del 2017 da un ordigno piazzato sotto la sua auto. “Una donna

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Voto sull’Ucraina - Pina Picierno mette il dito nella piaga : “Io con coerenza al fianco di Kiev - il Pd ha sbagliato” - Mentre Tarquinio e Strada si sono astenuti. Non basta essere contrari a chiacchiere. Il giallo dell'Annunziata Picierno sottolinea che, “È vero, nella discussione preliminare ci sono stati orientamenti diversi, ma quello che conta è il testo della mozione e l’invito rivolto ai governi nazionali a sostenere la difesa Ucraina in modo adeguato, finanziariamente e come capacità di armamenti, eliminando le restrizioni al loro utilizzo”. (Secoloditalia.it)

“L’agenda Ue è quella di Draghi. Se Fitto ci starà - il Pd sarà con lui”. Intervista a Pina Picierno - Sul voto a Fitto, “il Pd seguirà la stella polare dell’intere... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)