Pensioni, quante sono quelle sotto i 500 euro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Unione Nazionale Consumatori: "Da dati Inps sono 1,7 milioni" "Secondo i dati resi noti oggi dall'Inps, nel 2023 i pensionati che hanno avuto un reddito da pensione complessivo inferiore a 500 euro al mese sono stati 1.699.780, pari al 10,5% del totale". A commentare i dati dell'Istituto nazionale di previdenza sociale è Massimiliano Dona, presidente Sbircialanotizia.it - Pensioni, quante sono quelle sotto i 500 euro Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Unione Nazionale Consumatori: "Da dati Inps1,7 milioni" "Secondo i dati resi noti oggi dall'Inps, nel 2023 i pensionati che hanno avuto un reddito da pensione complessivo inferiore a 500al mesestati 1.699.780, pari al 10,5% del totale". A commentare i dati dell'Istituto nazionale di previdenza sociale è Massimiliano Dona, presidente

