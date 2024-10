Gaeta.it - Patemisco: l’eccellenza agricola pugliese tra agrumi freschi e trasformati

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La produzione diin Italia è un settore in continua crescita, specialmente in Puglia, una regione rinomata per la qualità dei suoi frutti., un'impresadi Massafra, rappresenta un esempio emblematico di come la tradizione e l'innovazione possano convivere. Fondata nel 1965, sotto la guida di Luciano Latorraca, l'azienda si è specializzata nella coltivazione e trasformazione di clementine e arance Navel, puntando su pratiche agricole igieniche e sostenibili. la storia e l'evoluzione dell'aziendaè una realtà a conduzione familiare che ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato attraverso il rinnovamento della propria produzione e l'adeguamento alle nuove esigenze dei consumatori.