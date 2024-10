Papa Francesco, la nuova enciclica Dilexit nos: "Il mondo ha smarrito il cuore" (Di giovedì 24 ottobre 2024) È dedicata al “Sacro cuore” di Gesù e a “un mondo che sembra aver perso il cuore” la quarta enciclica di Papa Francesco, dal nome Dilexit Nos (“Ci ha amati”), pubblicata oggi, giovedì 24 ottobre. Tg24.sky.it - Papa Francesco, la nuova enciclica Dilexit nos: "Il mondo ha smarrito il cuore" Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) È dedicata al “Sacro” di Gesù e a “unche sembra aver perso il” la quartadi, dal nomeNos (“Ci ha amati”), pubblicata oggi, giovedì 24 ottobre.

L'arcivescovo Bruno Forte presenta l'Enciclica "Dilexit nos" - il cuore del magistero di Papa Francesco - Bruno Forte, teologo e arcivescovo di Chieti-Vasto, ha presentato oggi 24 ottobre in Vaticano la quarta Enciclica di Papa Francesco, "Dilexit nos". Durante la conferenza stampa, Forte - come riportato dall'agenzia askanews - ha spiegato che questo documento rappresenta una sintesi del messaggio... (Chietitoday.it)

Papa Francesco : la quarta enciclica dedicata all’importanza di ritrovare il cuore - Nell'enciclica Dilexit nos Papa Francesco descrive come la società moderna si sia allontanata dal cuore, ovvero da quello che è il centro di ognuno di noi. . ndi sottolinea che per migliorare le cose è necessario tornare a riscoprire il cuore L'articolo Papa Francesco: la quarta enciclica dedicata. (Ildifforme.it)

“Dilexit Nos” - la nuova enciclica di Papa Francesco - È la quarta Enciclica di Papa Francesco, dopo “Laudato Si'”, “Fratelli tutti” e la prima “Lumen Fidei” firmata assieme a Benedetto XVI. Servizio di Paolo Fucili The post “Dilexit Nos”, la nuova enciclica di Papa Francesco first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)