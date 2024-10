Omicidio per una contesa giudiziaria su un terreno, arresto dopo 3 anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbe partecipato ad un raid armato avvenuto a Lettere (Napoli) nel quale perse le vita un maresciallo aiutante della Guardia di Finanza in congedo il primo agosto di tre anni fa: per questo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare. Il movente dell’Omicidio, stando alle risultanze delle indagini, sarebbe da ricondurre ad un contenzioso tra la vittima e l’attuale indagato, con quest’ultimo che si era visto negare il diritto di prelazione, fatto invece valere dai fratelli della vittima, su un appezzamento agricolo acquistato dall’arrestato. Anteprima24.it - Omicidio per una contesa giudiziaria su un terreno, arresto dopo 3 anni Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbe partecipato ad un raid armato avvenuto a Lettere (Napoli) nel quale perse le vita un maresciallo aiutante della Guardia di Finanza in congedo il primo agosto di trefa: per questo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare. Il movente dell’, stando alle risultanze delle indagini, sarebbe da ricondurre ad un contenzioso tra la vittima e l’attuale indagato, con quest’ultimo che si era visto negare il diritto di prelazione, fatto invece valere dai fratelli della vittima, su un appezzamento agricolo acquistato dall’arrestato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lettere, omicidio per contesa giudiziaria su terreno, arresto dopo 3 anni - Avrebbe partecipato ad un raid armato avvenuto a Lettere nel quale perse le vita un maresciallo aiutante della Guardia di Finanza in congedo il primo agosto di tre anni fa ... Il movente dell'omicidio ... (ilmattino.it)

Omicidio per contesa giudiziaria su terreno, arresto dopo 3 anni - Avrebbe partecipato ad un raid armato avvenuto a Lettere (Napoli) nel quale perse le vita un maresciallo aiutante della Guardia di Finanza in congedo il primo agosto di tre anni fa: per questo è stato ... (ansa.it)

Napoli, ucciso in pieno centro a colpi di pistola un 15enne: feriti altri due minorenni - NAPOLI. Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte a Napoli. La sparatoria è avvenuta in corso Umberto poco prima delle 2 di notte. Il personale della Polizia di Stato è ... (ilsecoloxix.it)