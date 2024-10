Iltempo.it - Oltre 500 partecipanti al Global Welfare Summit, consegnati i premi alle aziende virtuose

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos/Labitalia) - A Villa Miani, a Roma, si è svolta la prima edizione del, che ha visto la presenza di più di 500. Le tematiche trattate, così come la partecipazione di istituzioni,, leader ed esperti del settore, riuniti per discutere e promuovere soluzioni innovative e sostenibili in ambito, hanno contribuito al successo dell'evento. Tavole rotonde e workshop su temi chiave legati al, come previdenza complementare, sanità integrativa, integrazione tra vita lavorativa e personale, benessere fisico e psicologico dei lavoratori, si sono susseguite durante la giornata, rappresentando un'occasione per la condivisione di idee innovative e best practice tra i principali attori delitaliano.