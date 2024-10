Nuova allerta meteo a Bologna: scuole chiuse venerdì. Comune: “Favorite lo smartworking” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Neanche una settimana e Bologna si ritrova a dover fronteggiare una Nuova allerta meteo. La previsione di nuove piogge in questi giorni, i terreni saturi e i torrenti sotterranei che continuano a spaventare fanno di nuovo alzare il livello di allarme: venerdì le scuole saranno chiuse e sabato non si giocherà la partita Bologna-Milan. venerdì l’allerta è arancione sull’Emilia centrale, ma le piogge potrebbero arrivare su un territorio già saturo di acqua e ancora alle prese con i danni provocati sabato dall’esondazione dei torrenti. Di conseguenza il Comune di Bologna ha deciso, in via precauzionale, la chiusura di tutte le scuole. L’amministrazione invita inoltre le aziende e gli enti a favorire l’utilizzo dello smart working, cosa che faranno anche Comune e Città metropolitana tranne per il personale dei servizi essenziali. Ilfattoquotidiano.it - Nuova allerta meteo a Bologna: scuole chiuse venerdì. Comune: “Favorite lo smartworking” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Neanche una settimana esi ritrova a dover fronteggiare una. La previsione di nuove piogge in questi giorni, i terreni saturi e i torrenti sotterranei che continuano a spaventare fanno di nuovo alzare il livello di allarme:lesarannoe sabato non si giocherà la partita-Milan.l’è arancione sull’Emilia centrale, ma le piogge potrebbero arrivare su un territorio già saturo di acqua e ancora alle prese con i danni provocati sabato dall’esondazione dei torrenti. Di conseguenza ildiha deciso, in via precauzionale, la chiusura di tutte le. L’amministrazione invita inoltre le aziende e gli enti a favorire l’utilizzo dello smart working, cosa che faranno anchee Città metropolitana tranne per il personale dei servizi essenziali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuole chiuse per maltempo: da Bologna a Livorno, da La Spezia a Grosseto. Tutti i comuni in cui le lezioni sono sospese - Il maltempo non dà tregua all'Italia. Una nuova perturbazione atlantica, infatti, è in arrivo sulle regioni del Nord. Dalle prime ore di domani, indica un avviso meteo ... (ilmessaggero.it)

Alluvione, rinviata Bologna-Milan: nuova allerta meteo e problemi di ordine pubblico - Di fronte al dramma dell’alluvione che ha nuovamente colpito l’Emilia Romagna, il calcio si ferma. La partita della nona giornata di Serie A fra Bologna e Milan, in programma sabato alle 18 allo stadi ... (ilfattoquotidiano.it)

Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna, rinviata Bologna-Milan - La decisione presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio, tra i più colpiti dall'alluvione dello scorso fine settimana ... (tg24.sky.it)

Meteo, nuovo vortice di maltempo: le regioni a rischio nubifragi. Poi arriva l'estate di San Martino (in anticipo) - Maltempo, pioggia e temporali dominano ancora le previsioni meteo per oggi e il fine settimana. Questa condizione di instabilità, come riportato da 3B Meteo, è tenuta in vita da ... (leggo.it)

Allerta arancione: le disposizioni dai comuni - Dalla pagina FB Caversazio Sindaco (Santa Margherita Ligure) Arpal ha comunicato per domani, VENERDI 25 OTTOBRE, un nuovo stato di allerta per temporali e ... (levantenews.it)