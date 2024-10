NBA 2024/2025: calendario, risultati e classifiche aggiornate delle due Conference (Di giovedì 24 ottobre 2024) Prende il via la stagione regolare NBA 2024-2025, con tutti a caccia dei Boston Celtics campioni in carica dopo il successo nelle ultime Finals contro i Dallas Mavericks. Saranno oltre cinque mesi di Regular Season tutti da vivere per raggiungere le prime sei posizioni delle due Conference che danno accesso diretto ai play-offs e i piazzamenti dal settimo al decimo che invece garantiscono i play-in. Il canale di riferimento per seguire l’intera annata della lega più famosa al mondo è Sky Sport NBA, così come sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulle piattaforma Sky Go e NOW. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronache delle partite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Prende il via la stagione regolare NBA, con tutti a caccia dei Boston Celtics campioni in carica dopo il successo nelle ultime Finals contro i Dallas Mavericks. Saranno oltre cinque mesi di Regular Season tutti da vivere per raggiungere le prime sei posizionidueche danno accesso diretto ai play-offs e i piazzamenti dal settimo al decimo che invece garantiscono i play-in. Il canale di riferimento per seguire l’intera annata della lega più famosa al mondo è Sky Sport NBA, così come sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulle piattaforma Sky Go e NOW. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti.

