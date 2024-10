Dailymilan.it - Milan, Il Giornale: dai casi Theo-Leao al comando io: ecco la metamorfosi di Fonseca

(Di giovedì 24 ottobre 2024), dopo iPauloha preso in mano la situazione con scelte forti e adesso è lui al, com’è giusto che sia! Quella che ha vissuto mister Paulofino ad oggi sulla panchina delè una vera e propria. Il tecnico portoghese, infatti, è passato da essere considerato come un uomo capace di” farsi mettere i piedi in testa” da giocatori del calibro di RafaelHernandez a concedersi l’etichetta di “uomo forte al”. Sì perché dopo la la gara contro la Lazio – quando dopo la panchina il francese e il portoghese non avevano preso parte al cooling break con la squadra per protesta – e quella contro la Fiorentina – quandoe Abraham non avevano obbedito agli ordini dinel far tirare i rigori a Pulisic – sembrava che il tecnico ex Lille non avesse in mano lo spogliatoio.